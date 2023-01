Voorleesdagen van start: Douwe Bob schenkt koffie, leest voor en zingt kinderliedje in bieb aan de Neude

de kwestie Parkeerta­rief van bijna 7 euro per uur in Utrecht? Zo reageerden onze lezers

Utrecht verhoogde begin dit jaar de kosten voor het parkeren van auto’s op straat in de binnenstad naar bijna 7 euro per uur. Het nieuwe toptarief is een van de hoogste van Nederland. Helpt die maatregel om auto’s uit de binnenstad van Utrecht te weren? Of jaag je mensen de binnenstad uit, zo vroegen wij onze lezers. En die reageerden massaal!

21 januari