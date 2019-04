Voorlopige voogd voor gevonden Chinese jongen op Utrecht Centraal

Een VoVo wordt in acute situaties ingezet onder meer als niet duidelijk is wie de ouders van het kind zijn, zoals bij een te vondeling gelegde baby. Ook in het geval van de Chinese jongen is onbekend wie of waar de ouders zijn. De VoVo is in principe voor een termijn van drie maanden aangewezen. Samen Veilig wil verder niets zeggen over deze specifieke zaak.