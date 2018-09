Voormalig ambtenaar krijgt werkstraf voor hacken van riool in Lopik

Een 41-jarige man heeft een werkstraf van 240 uur opgelegd gekregen omdat hij meerdere keren de servers van het riool in Lopik heeft gehackt. Hij werkte tot halverwege 2017 bij de gemeente Lopik en logde ook na zijn dienstverband nog in op de servers van het riool.

De 41-jarige Wilfred Z. uit Bergambacht heeft meerdere keren ingelogd op de servers van het riool. In november 2017 wiste hij daarbij ruim 8.000 bestanden, waardoor de installatie drie dagen lang niet goed kon werken. In januari 2018 zette hij de afsluiters van het riool dicht en de pompen aan. Dat had grote schade kunnen veroorzaken, aldus de rechtbank.

Zelf ontkende de man dat hij ingelogd heeft: volgens hem was dat iemand anders. Omdat er gebruik werd gemaakt van IP-adressen van de verdachte, gaat de rechtbank daar niet in mee. Bovendien had de ambtenaar de kennis en kunde en werd er in zijn woning een briefje gevonden met wachtwoorden en gebruikersnamen. Ook werden de verbindingen gemaakt vanuit zijn huis in Bergambacht en de woning vna zijn ouders in het Overijsselse Zwartsluis.