Voormalig Avro-dj Romeo A. spil in netwerk van jongensprostitutie? ‘Nee, ik coachte ze’

VIDEO Veenendaal­se Lucas (19) viel bijna flauw bij audities voor The Voice: ‘Ik was zó zenuwach­tig’

22 november De 19-jarige Lucas van Roekel uit Veenendaal gooide vrijdag hoge ogen tijdens zijn auditie voor RTL-programma The Voice of Holland. Vijf jaar geleden won hij The Voice Kids. Maar juist dat geeft hem in het volwassen avontuur extra druk. ,,Ik was zó zenuwachtig”, vertelt hij.