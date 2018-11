Voormalig Oliebollentestwinnaar Olink is failliet

Bakkerij Olink in Maarssen en Breukelen is failliet verklaard. De curator voert gesprekken over een overname van het bedrijf dat in 2012 nog de Nationale Oliebollentest won.

De vestiging in Maarssen is sinds dinsdag dicht, de bakkerij in Breukelen was al langer gesloten. Ook bestellen via de webshop kan niet meer. De 22 personeelsleden, die gedeeltelijk parttime werken, zijn hun baan verloren.

Olink is een bekende naam in de regio. Willy en Inge Olink wonnen in 2012 de Nationale Oliebollentest georganiseerd door het AD. Ook in de jaren erna eindigden de oliebollen vaak hoog in de test. Het leverde steevast topdrukte op in de laatste maanden van december.

Belangstelling voor overname

Curator René Smink zegt in onderhandeling te zijn met overnamekandidaten. „Er is belangstelling voor een overname. Ik sluit een doorstart niet uit. Voor het faillissement werd uitgesproken, waren er al vergaande gesprekken over.”

De eigenaren hebben het faillissement zelf aangevraagd. Na een eerste inventarisatie zegt Smink dat het bedrijf te maken had met een teruglopende omzet. „Er waren ook problemen met de personele bezetting. Er was te weinig personeel om beide vestigingen draaiende te houden.”

Levenswerk

„Het bedrijf heeft een goede naam”, zegt curator Smink. „Dit is heel vervelend voor meneer en mevrouw Olink. Een stuk van hun levenswerk houdt er mee op. Het is een wrang einde van de onderneming. Het is nog vers, maar het is van het allergrootste belang dat er zo snel mogelijk een doorstart komt.” Een taxateur komt vandaag de waarde van de twee filialen bepalen.

De vestiging in het centrum van Maarssen-Dorp bestaat uit bakkerij en ijssalon. Op de deuren hangen briefjes met de tekst: ‘Wegens privé-omstandigheden gesloten. Sorry voor het ongemak.’ Binnen liggen nog verschillende producten, zoals koek.

Dichte deur

Donderdagochtend stonden meerdere klanten verbaasd voor een dichte deur. Het faillissement was toen nog niet bekend. „Bizar”, zegt een vrouw. „Het is altijd druk en ze hebben superlekker brood. Het zal plotseling zijn gegaan, want er hangt ook een briefje dat de oliebollenverkoop zaterdag start.”