Voorman Farmers Defence Force verliest rechtszaak van gemeente Utrecht

Mark van den Oever, de voorman van Farmers Defence Force (FDF), heeft zijn rechtszaak tegen de gemeente Utrecht verloren. Vorige maand sleepte hij de gemeente voor de rechter, omdat hij zich geïntimideerd voelde door een brief die hij van het stadsbestuur had gekregen.

De gemeente had deze brief opgesteld nadat FDF op 2 april vorig jaar een niet aangekondigde demonstratie had georganiseerd in Utrecht. In de brief werd onder meer gesteld dat het strafbaar is om een demonstratie niet voorafgaand aan te kondigen en dat de volgende keer sancties zullen volgen.

‘Demonstratierecht aangetast’

De voorman van de boerenorganisatie was hier niet van gediend: ‘Het recht van demonstratie is een grondrecht in onze democratie. Dat wordt aangetast door de brief van de gemeente’, betoogde hij in de rechtbank in Utrecht.

De rechtbank ging daar echter niet in mee. De rechters oordeelden dat Van den Oever alleen gewezen is op de de al bestaande wet- en regelgeving. Wel is de rechtbank kritisch op de formulering van de gemeente. Die wordt omschreven als ‘verkeerd’. De gemeente heeft daarom inmiddels deze formulering aangepast.

