Voorman Nederland in opstand aangehouden vanwege bedreigen van oud-burgemeester Van Zanen ‘met baksteen’

De leider van de actiegroep Nederland in opstand, Tinus Koops (38) uit Utrecht, is vanochtend aangehouden vanwege het bedreigen van oud-burgemeester Jan van Zanen. Koops zou in een video hebben gezegd dat hij ‘een baksteen in zijn nek moet krijgen’. In een video is te zien hoe Koops door agenten wordt meegenomen.