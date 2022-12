‘Voorrang statushouders bij toewijzing van sociale huurwoningen in Utrecht was géén discriminatie’

De gemeente Utrecht besloot in juli om zes weken lang (bijna) alle Utrechtse sociale huurwoningen aan statushouders toe te wijzen. De ‘onorthodoxe’ maatregel die Utrecht als eerste gemeente in Nederland invoerde, leidde tot een stortvloed aan kritiek. Bij expertisecentrum Art. 1 Midden-Nederland kwamen zestien meldingen binnen van mensen die zich ongelijk behandeld voelden door de maatregel van de gemeente.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft vervolgens, op verzoek van de gemeente Utrecht zelf, onderzoek gedaan naar de kwestie. Het college heeft getoetst of het beleid van de gemeente voldoet aan de ‘gelijke behandelingswetgeving’. Het oordeel luidt nu dat het ‘eerlijk en toelaatbaar’ is dat statushouders voorrang krijgen bij toewijzing van sociale huurwoningen, zegt het College voor de Rechten van de Mens.

Onderscheid vanwege ras

Het College zegt dat er sprake is van onderscheid op grond van ras, omdat een groep mensen die niet uit Nederland komt door de maatregelen voorrang krijgt op woningen boven een groep die wel van Nederlandse afkomst is.

Maar dit onderscheid is in dit geval toegestaan volgens het College, omdat er sprake is van een legitiem doel waarbij de maatregelen noodzakelijk zijn en het belangrijk genoeg is. ,,Het doel is dan belangrijk genoeg om het onderscheid wel te mogen maken. En de maatregelen hebben in hoge mate bijgedragen aan het behalen van een doel.”