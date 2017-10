Voorstel: koopzondag in Veenendaal, maar pas ná kerktijd

De supermarkten elke zondag open en twaalf koopzondagen per jaar in Veenendaal. Dat is het uitgangspunt van een voorstel van de fractie Lokaal Veenendaal. Voorwaarde: de deuren mogen pas open vanaf 13.00 uur, om de kerkgangers niet in de weg te zitten.

Lokaal Veenendaal wil het voorstel in november bespreken om een einde te maken aan de koopzondagdiscussie in de gemeente. Na een proef van een jaar met de koopzondag is nu de vraag hoe het verder moet. Een deel van de gemeenteraad is tegen koopzondag en een deel vóór. De SP en het CDA hebben de sleutel in handen.

Vorige maand ging bij het CDA de deur op een kier. Fractievoorzitter Dorus Helsen overweegt om toch een koopzondag toe te staan, maar wil daar wel de achterban over raadplegen. ,,De leden hebben een beslissende stem. Wij vinden 52 koopzondag wel heel veel, maar nul is wel het andere uiterste. Het CDA probeert daar een balans in te vinden. Burgemeester Kolff hoopte bij zijn afscheid dat de discussie over de koopzondag snel wordt opgelost. We zijn hier al zeven jaar mee bezig. Die discussie moet inderdaad maar eens afgelopen zijn.''

Tijd

Lokaal Veenendaal kondigde een voorstel aan dat het CDA mogelijk over de streep kan trekken. ,,Dat voorstel komt in de raad van november want we willen het CDA daar de tijd voor geven", aldus Kees Lochtenberg van Lokaal Veenendaal.

Zijn voorstel: ,,Supermarkten, bouwmarkten, slagers en bakkers 52 zondagen per jaar open. En in het centrum 12 koopzondagen per jaar, dan blijven er nog 40 weekeinden over dat het rustig is." Als extra handreiking naar de confessionele partijen gelden in alle gevallen openingstijden van 13.00 tot 18.00 uur in het voorstel. ,,Zodat het de kerkgang niet in de weg zit. Daarom willen we ook op koopzondag in het centrum gratis parkeren houden."