Voorstel koopzondag Veenendaal: pas na 13 uur vanwege kerk

De supermarkten elke zondag open en twaalf koopzondagen per jaar in Veenendaal. Dat is het uitgangspunt van een voorstel van de fractie Lokaal Veenendaal. Voorwaarde: de deuren mogen pas open vanaf 13.00 uur, om de kerkgangers niet in de weg te zitten.

Lokaal Veenendaal wil het voorstel in november bespreken om een einde te maken aan de koopzondagdiscussie in de gemeente. Na een proef van een jaar met de koopzondag is het de vraag: hoe nu verder? Een deel van de gemeenteraad is tegen koopzondag en een deel vóór. De SP kan de doorslag geven, maar wilde eerst de proef evalueren. Vorige maand ging bij het CDA echter ineens de deur op een kier. Fractievoorzitter Dorus Helsen overweegt om toch een koopzondag toe te staan, maar wil daar wel de achterban over raadplegen. ,,We zijn momenteel de reacties aan het verzamelen", aldus Helsen.

Lokaal Veenendaal kondigde een voorstel aan dat het CDA mogelijk over de streep kan trekken. ,,Dat voorstel komt in de raad van november want we willen het CDA daar de tijd voor geven", aldus Kees Lochtenberg van Lokaal Veenendaal.

Handreiking