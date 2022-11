Vooruitgang is nooit gratis, concludeert Jerry na het besluit van de inclusieve parkeercommissie in Utrecht

Melvin Lamens na ruim jaar blessure­leed terug bij Lopik: ‘Overwin­ning om dit seizoen fit te blijven’

In een verre van onderhoudende derby tussen IJFC en Lopik gingen de gastheren er met een 2-0 overwinning vandoor. Bij Lopik was er ondanks de nederlaag toch wat reden tot positiviteit, want na lang blessureleed is Melvin Lamens terug.

13 november