Voorzichtig denkt Doorn aan schaatsen, maar dan alleen voor kinderen van leden

Omkoperij of slim ondernemen? Goedkope panelen als je geen bezwaar maakt tegen groot zonnepark in Maartens­dijk

19:20 Het bedrijf IX Zon, dat een zonnepark ter grootte van 20 voetbalvelden wil aanleggen in Maartensdijk, biedt zonnepanelen aan met korting aan mogelijke tegenstanders. Voorwaarde is dat zij geen bezwaar meer maken. Is hier sprake van omkoperij, of is het bedrijf juist netjes bezig met het compenseren van overlast voor direct omwonenden?