Voorzitter Joodse Raad sprak geruststellende woorden tegen weggevoerde Joden: ‘U hoeft niets te vrezen’

Als op 18 augustus 1942 de eerste trein met Utrechtse Joden van het Maliebaanstation vertrekt, deelt bakker Jo de Leeuw krentenbollen uit. ‘Als er van het Maliebaanstation treinen vertrokken, was ik erbij om gevulde koeken en krentenbrood uit te reiken. Zo heb ik mijn meeste klanten zien vertrekken’, herinnert hij zich na de oorlog. De opdracht aan de Joodse bakker om proviand uit te delen, komt niet van de Duitse bezetter, maar van de Joodse Raad van Utrecht.

De Joodse Raad was door de Duitsers ingesteld als doorgeefluik van anti-joodse maatregelen. De organisatie had verschillende afdelingen in het land, waaronder in Utrecht. De rol van de Joodse Raad bij de vervolging en deportatie van de Nederlandse Joden leidt bijna tachtig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog nog altijd tot felle discussie. De Joodse Raad is voor velen nog altijd het symbool voor de ergste vorm van verraad.

Ander beeld

Tegenover het gitzwarte oordeel dat de leiders van de Joodse Raad samenwerkten met de Duitsers om hun eigen hachje te redden, stelde de historicus Bart van der Boom recent een ander beeld. Volgens hem dacht de Joodse Raad erger te voorkomen door aan de bezetter te gehoorzamen. ,,Ze hadden goede bedoelingen die slecht zijn uitgepakt. Maar het waren geen slechte mensen”, aldus Van der Boom.

Jim Terlingen is het daar mee eens, maar probeert in zijn eigen boek over de Joodse Raad van Utrecht weg te blijven van een oordeel. ,,Mijn specialiteit is het zoeken en vinden van feiten en verhalen die niet eerder zijn beschreven’’, zegt hij. ,,Het was toen een vreselijk angstige tijd. Ik heb niet de behoefte om met de kennis van nu te oordelen wat de Joodse Raad toen wel of niet had moeten doen.’’

Onderzoeker in vrije tijd

De Utrechter noemt zichzelf ‘historisch onderzoeker en geen historicus’. ,,Ik heb journalistieke ervaring, maar heb geen geschiedenis gestudeerd.’’ Hij werkt op dit moment als redacteur-webmaster bij de website rechtspraak.nl en als postbode. Onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog in Utrecht doet hij al jarenlang in zijn vrije tijd.

Volledig scherm Tachtig jaar lang was onbekend hoe het meisje in het midden op de foto heette. Terlingen en een mede-onderzoeker achterhaalden eerder dit jaar haar naam © Nico Jesse/Nederlands Fotomuseum

Terlingen ontdekte een paar jaar geleden dat er tientallen fouten op het Joodse monument bij het Spoorwegmuseum staan. Na lang aandringen wist hij hiervoor aandacht te krijgen. De gemeente Utrecht heeft een bordje op het monument geplaatst waarop wordt verwezen naar een website waar de correcties staan vermeld.

Samen met mede-onderzoeker Victor Frederik ontdekte hij onlangs wie het onbekende Joodse meisje was op een iconische foto van Nico Jesse uit 1942. ,,Ik heb een grote passie voor het over het voetlicht brengen van nauwkeurig onderzochte, nog niet eerder vertelde en beschreven verhalen.’’

Rolstoel

Een van de verhalen die Terlingen in zijn boek over de Joodse Raad van Utrecht vertelt, gaat over de 44-jarige Gerard van der Hal, die voor de oorlog met zijn gezin aan de Petrarcalaan in Oog in Al woonde. Van der Hal raakte in mei 1940 bij de Duitse inval in Nederland als soldaat gewond. Zijn linkervoet is verbrijzeld en hij mist zijn rechteronderbeen. Hij kan zich alleen voortbewegen in een rolstoel.

Met een beroep op zijn oorlogsinvaliditeit vraagt de Utrechter om vrijstelling van deportatie. Zijn verzoek wordt afgewezen. Een Duitse nazi-beambte schrijft bovenaan de brief met rood potlood (vertaald in het Nederlands): ‘Jood is jood, met of zonder benen, en als we de jood niet verslaan en uitschakelen, dan schakelt hij ons uit.’

Volledig scherm Voorzitter van de Joodse Raad van Utrecht, mr. Alex de Haas © De Joodse Raad van Utrecht

Voorzitter raad

De historisch onderzoeker staat uitvoerig stil bij de voorzitter van de Joodse Raad van Utrecht, advocaat Alex de Haas. Hij is al voor de oorlog een vooraanstaand man in de Joodse gemeenschap en lid van de kerkraad van de Nederlands Israëlitische Gemeente Utrecht.

Joden die een oproep kregen zich te melden voor transport naar doorgangskamp Westerbork werden door hem gerustgesteld met de woorden: ,,U hoeft niets te vrezen, als u in Onze Lieve Heer gelooft.’’ Van de ongeveer 1600 gedeporteerde Utrechtse Joden zijn er ruim 1200 vermoord in concentratiekampen.

De Haas ontkomt aan de vernietigende hand van de Duitsers. Als alle Joden in het voorjaar van 1943 Utrecht moeten verlaten, is hij een van de twee bestuursleden van de Joodse Raad die samen met de beheerder van de Joodse begraafplaats aan het Zandpad in de stad achter mogen blijven.

De Haas is de enige van de drie die tot en met de bevrijding ongemoeid wordt gelaten door de bezetter. Hij duikt opvallend genoeg niet onder en waagt zich op straat.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Volledig scherm Het boek De Joodse Raad van Utrecht van Jim Terlingen © AD

Alex de Haas sluit na de oorlog niet uit dat de Duitsers hem waren ‘vergeten’. Een andere mogelijkheid is dat hij werd beschermd door het Ecuadoraanse paspoort dat hij had te weten bemachtigen, stelt Terlingen. Maar zeker weten doet hij dat niet. ,,Het is speculeren. Misschien komt er naar aanleiding van mijn boek nog aanvullende informatie naar boven.’’

Medeverantwoordelijk

Joden die terugkeren uit de kampen of van onderduikadressen zijn razend als De Haas in februari 1946 wordt herkozen als voorzitter van de Nederlands Israëlitische Gemeente Utrecht. Zij houden hem op zijn minst medeverantwoordelijk voor de dood van familie en vrienden en keren de Joodse gemeenschap de rug toe.

Tegenover de kritiek die De Haas krijgt te verduren, stelt Terlingen dat hij tijdens de oorlog voortdurend onderduikers heeft geholpen en dat hij anders dan de voorzitters van de landelijke Joodse Raad niet is vervolgd na de oorlog. De voorzitter van de Utrechtse Joodse Raad stelt zelf na de oorlog dat de organisatie goed werk heeft verricht door de mensen die naar werkkampen of elders moesten vertrekken van behoorlijke kleding te voorzien. ‘Van gaskamers, enzovoort, heeft nooit iemand toen iets geweten’, verklaart hij.

Jim Terlingen, De Joodse Raad van Utrecht, 356 p., 24,95 euro

