Voorzitter onthutst over illegale voetbalwedstrijd: ‘Ons veld is gewoon gekraakt’

Oud Avro-dj (65), die wordt verdacht van runnen jongensbor­deel in Utrecht, moet straf in cel afwachten

18:17 Voormalig Avro-dj Romeo A. (65), die er van verdacht wordt met een compagnon een bordeel met (deels) minderjarige jongens in Utrecht te hebben gerund, mag ondanks dat de zaak vanwege corona is uitgesteld, zijn straf niet in vrijheid afwachten. De rechter acht de kans dat de Utrechter opnieuw de fout in gaat te groot.