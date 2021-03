Vraagtekens rondom ernstig mishandelde man in Utrecht: wie liet ‘m voor dood achter?

Het is rond 20.00 uur op woensdagavond als een wijkbewoner vanuit de Adriaan van Bergenstraat de kleinere Koppestokstraat inloopt. Aan het begin van de straat ziet hij direct drie mensen rondom een man staan, die op de grond ligt. „Het was een heel naar gezicht. Hij lag op zijn rug, zijn armen wijd, in een grote plas bloed. Hij bewoog niet, was niet aanspreekbaar. Eén van de omstanders was al aan het bellen met de hulpdiensten. Samen draaiden we de man na instructies op z’n zij, en zagen dat hij een grote hoofdwond had en veel bloed verloor. Toen hebben we de wond met doeken gestelpt en hem terug op zijn rug gedraaid. We hoorden sirenes. Gelukkig kwamen de hulpdiensten snel.”