Vrachtwagen brandt helemaal uit: A2 tussen Maarssen en Breukelen enige tijd afgesloten

Op webcams van Rijkswaterstaat was te zien hoe een grote file zich vormde vlak bij het tankstation, terwijl donkere rookpluimen zich in de lucht bewogen. Overig verkeer werd geadviseerd helemaal om te rijden. Na ongeveer anderhalf uur was de rook afgenomen en werden alle rijstroken weer vrijgegeven. Het tankstation bleef nog even dicht, maar kon aan het einde van de middag ook weer open.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht stond de vrachtwaren in z'n geheel in brand en zorgde dat voor de nodige rookontwikkeling. Volgens hem is nog niet bekend hoe en waar de brand is ontstaan. Ooggetuigen zeggen een ‘explosie’ gehoord te hebben. Van de vrachtwagen is in ieder geval weinig over: die moet als verloren worden beschouwd.