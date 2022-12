Vrachtwagen rijdt autotrailer op en komt op zijn zij terecht: bestuurder ongedeerd

Geinoord en Vreeswijk bouwen aan gezamenlij­ke toekomst: ‘SV Parkhout begint met nul euro schuld’

De fusie tussen Geinoord en Vreeswijk per 1 juli volgend jaar ligt op schema. De nieuwe clubnaam, SV Parkhout, is bekend, net als de kleur van het tenue, donkerblauw, en het clublogo. Toch zijn er lichte zorgen. ,,Ik hoop wel dat we ook volgend seizoen in de tweede klasse spelen.”

