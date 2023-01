Vrachtwagen rijdt wolf dood op A2 bij Culemborg

Zelfs zonder brandstich­tin­gen loopt schadepost door vuurwerk fors op: ‘Laffe daad, onaanvaard­baar’

Vuurwerk heeft in en rond Utrecht voor tienduizenden euro's schade veroorzaakt in de openbare ruimte. In meerdere plaatsen nam de kostenpost aan vooral prullenbakken, putten en borden dit jaar toe. Maar niet overal kijken gemeenten bedrukt terug op de jaarwisseling.

9 januari