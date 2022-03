Vrachtwagencabine brandt uit op A2 bij Nieuwegein; twee rijstroken afgesloten

PROFIEL Julia Kleinrens­ink (28) moet Utrecht aan nieuwe coalitie helpen: ‘Gaat haar niet om de macht’

Met twee armen in de lucht en de vuisten gebald, vierde ze dat GroenLinks de grootste partij in de gemeenteraad van Utrecht is geworden. Nu moet lijsttrekker Julia Kleinrensink (28) ervoor zorgen dat de stad een nieuwe coalitie krijgt. ,,Ze moet haar eigen leiderschapsstijl nog ontwikkelen.’’

18 maart