Vrachtwagenchauffeur verricht ‘heldendaad’ bij gewonde zwaan langs snelweg

IJssel­stein volgt ooie­vaarspaar live via webcam: ‘Beschuit met muisjes als eieren uitkomen’

14:34 IJsselstein is in de ban van een broedend ooievaarspaar op het dak van de Nicolaasbasiliek. Het duo is via een webcam op YouTube live te volgen en heeft inmiddels ook een eigen Facebookpagina.