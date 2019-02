Vrachtwagenchauffeur wilde via fietspad file omzeilen, jongen gewond aan beide benen

Update/VideoBij de aanrijding vanochtend op het fietspad parallel aan de Hagenweg in Vianen is een 17-jarige jongen uit die plaats gewond geraakt aan zijn beide benen.

Hij werd aangereden door een kleine vrachtwagen van een koeriersbedrijf. De 34-jarige chauffeur wilde een file op de Hagenweg omzeilen en reed daarom het naastgelegen fietspad op. Daar schepte hij de jongen, die op dat moment passeerde.

De botsing gebeurde vlak voor de vestiging van de Praxis. De filiaalmanager was op dat moment op zijn kantoor en hoorde de klap. ,,Toen ik uit het raam keek, zag ik de jongen op de grond liggen. Hij had veel pijn. De chauffeur was uitgestapt, die stond er ook bij. Ik heb daarop 112 gebeld, waarna politie en ambulance snel ter plekke waren.’’

Volledig scherm De politie doet onderzoek na een ongeval tussen een fietser en een vrachtwagen. © Koen Laureij

Verkeersregelaars

Aan de Hagenweg werden vanochtend enkele bomen gekapt. Om die reden was één rijbaan van de drukke uitvalsweg naar de A27 afgesloten, en werd het verkeer over de andere baan geleid door verkeersregelaars. De koerier wilde kennelijk zijn beurt niet afwachten en dacht tijd te winnen door het naastgelegen fietspad op te rijden. ,,Maar daar is een fietspad natuurlijk niet voor bedoeld”, aldus de Praxis-medewerker.

De bestuurder is afkomstig uit Ede. Hij werd door de politie aangehouden en is meegenomen naar het bureau voor verhoor. Het slachtoffer werd met beenletsel naar het ziekenhuis gebracht, of hij daar moest blijven is niet bekend.

De aanrijding heeft in Vianen geleid tot grote verontwaardiging over het overhaaste en vooral onverantwoordelijke rijgedrag van de betreffende chauffeur. Het bedrijf waarvoor hij werkt, Dynalogics, heeft een vestiging in Vianen en houdt hoofdkantoor in Woerden. Daar was vanmiddag niemand in de gelegenheid op het voorval te reageren.