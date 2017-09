Vreeswijks Kolkfeest stopt en maakt doorstart met eigenaar café Friends

Het Vreeswijks Kolkfeest, waar jaarlijks 750 bezoekers op afkomen, had tien jaar geleden zijn eerste editie. De initiatiefnemers van toen waren geïnspireerd door de Potlooienparty in Lexmond. Zo’n tentfeest met ieder jaar een andere feestband wilden zij ook wel in Vreeswijk. Bovendien was het een mooie gelegenheid om de bewoners van nieuwbouwwijk Nieuw Vreeswijk te verwelkomen. Zo konden zij makkelijk kennismaken met de bewoners uit het historische deel van Vreeswijk, was het idee. Het Kolkfeest vond altijd plaats op de parkeerplaats van het schippersinternaat in Vreeswijk. ,,We dachten in het begin zo’n 350 mensen een leuke feestavond te bezorgen, maar al gauw moesten we naar de verkoop van 500 kaarten. En nu dus 750 stuks. Het feest werd steeds groter’’, zegt Tessa van Eck. ,,Die populariteit hadden we niet vooraf kunnen bedenken. Het is echt een feest voor iedereen en iedere Vreeswijker is er weleens geweest.’’



Voor het drietal is het deze lustrumeditie de laatste keer dat ze het organiseren. Van Eck: ,,Bij het organiseren van zo’n groot feest komen steeds meer eisen kijken. De vergunningverlening is strenger en ingewikkelder. De vrijblijvendheid waarmee wij begonnen, is er vanaf. We zijn vrijwilligers en geen professionals. Dus houden we ermee op.’’