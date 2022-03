Vreugdetranen bij grote winnaar van verkiezingen in Wijk bij Duurstede, onbegrip over wegblijven Meerts

,,We torenen overal boven uit", zegt Kosterman. ,,Vijf zetels, twee meer dan de tweede partij. Ik had op vier zetels gehoopt met onze positieve campagne. Niet te geloven dat 2572 mensen op ons gestemd hebben.’’ Om meteen Miek de Jongh, hét boegbeeld van GroenLinks in Wijk bij Duurstede in de jaren negentig, in de armen te vliegen. De Jongh: ,,Vijf zetels. Wat een succes. Ik heb dat eerder meegemaakt: in 1994.’’