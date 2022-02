Vrienden maken trip van 8000 kilometer naar Noordkaap in oude Landrover: ‘Zal best koud zijn’

Pascal Werensteijn (47) uit Houten is één van de vier mannen die zich hebben ingeschreven voor de zogenoemde Noordkaap Barrel Challenge vanaf 5 maart. Ze maken de trip van meer dan 8000 kilometer naar de Noordkaap in een twintig jaar oude Landrover. Onderweg slapen ze niet in comfortabele hotels maar in een slaapzak in een tent op het dak van diezelfde Landrover. ,,En dat zal best een beetje koud zijn’’, vermoedt Pascal Werensteijn.