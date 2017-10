Vrienden zoeken met posters in Baarn naar vermiste Anne Faber (25) uit Utrecht

UpdateVrienden van Anne Faber (25) uit Utrecht zijn via sociale media naar haar op zoek. Sinds vrijdagavond 19.00 uur is ze vermist. De politie heeft een vermissingsbericht verspreid.

In een laatste appbericht stuurde ze een selfie in de regen. Sindsdien is niets van haar vernomen. In Baarn hebben vrienden van Faber opsporingsposters opgehangen. Volgens haar vrienden is de laatste selfie naar haar vriend namelijk niet in Hollandsche Rading genomen, maar in Baarn. De plek lijkt sterk op de kruising Oranjeboom (de Amsterdamsestraatweg en Hilversumsestraatweg).

,,Ze was rond half vijf begonnen aan een urenlange fietstocht, onbekend waarheen precies. Ze zou weer bij mij thuis terug komen, daar wijst alles op. M’n appjes heeft ze sinds 19.45 niet meer gelezen (1 vinkje). Vooralsnog is er geen enkel spoor'', schrijft haar vriend Nathan Fidder in een bericht op Facebook dat zondag rond het middaguur door ruim 54.000 mensen is gedeeld. Ook op een afspraak in Amsterdam verscheen zaterdag niet. Fidder schrijft 'van het ergste' uit te gaan.

De politie zegt ondertussen alle scenario's over haar verdwijning open te houden. De recherche probeert achter de schermen de verblijfplaats van Anne Faber te traceren. Zo wordt geprobeerd gegevens te achterhalen via haar telefoon. Maar van een fysieke zoektocht door agenten is nog geen sprake.

,,Het initiatief om in Baarn te gaan zoeken komt van familie of vrienden, daar heeft de politie geen rol in'', aldus een woordvoerster. ,,Maar ik sluit niet uit dat de politie op een later moment fysiek gaat meezoeken. Zeker is dat familie, vrienden en de politie zich zorgen maken. Ze is tenslotte al sinds vrijdagavond weg.''

Anne Faber is blond, rond 1 meter 70, droeg een groene regenjas en reed op een zwarte opoefiets. Volgens de politie was ze vrijdag voor het laatst gezien rond 18.15 uur in Hollandsche Rading. ,,Mogelijk heeft ze mijn gele fluoriserende motorrugzak geleend en had ze een luxe zonnebril mee'', aldus haar vriend.