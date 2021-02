Vriendjes maken gaat nu niet makkelijk voor Jaimy (9), dus zoekt moeder Andrea maatjes via Facebook

De behoefte aan speelmaatjes lijkt groot in Maarssendorp, want binnen 24 uur heeft de groep van moeder Andrea Boekweit al 36 leden. ,,Ik hoop dat ouders berichten plaatsen met wat informatie over hun kind. Wat ze leuk vinden om te doen en in welke buurt ze wonen. De groep is speciaal voor kinderen die het moeilijk vinden om een eerste stap te zetten, maar wel een speelmaatje willen.”

Haar zoon Jaimy gaat naar het speciaal basisonderwijs in Utrecht. Door de kou zijn de korfbaltrainingen afgelast en is hij buiten schooltijd veel alleen. ,,Dat maakt hem heel verdrietig. We willen niet dat eenzaamheid doorslaat in depressie.” Jaimy woont sinds drie jaar in Maarssendorp nadat zijn ouders tijdelijk uit elkaar gingen.

Quote Als het straks weer mag, wil ik ook samenkom­sten organise­ren in de grote speeltuin van Maarssen­dorp, waar kinderen elkaar veilig kunnen ontmoeten Andrea, moeder Jaimy

Samenkomsten

,,Het zou leuk zijn als andere ouders zich herkennen in Jaimy’s behoefte en zich aanmelden”, zegt Boekweit. ,,Als het straks weer mag, wil ik ook samenkomsten organiseren in de grote speeltuin van Maarssendorp, waar kinderen elkaar veilig kunnen ontmoeten.”

Tot nu toe is er één moeder die heeft gereageerd. ,,We gaan eerst met onze kinderen overleggen of ze elkaar willen ontmoeten, en dan spreken we hopelijk gauw af.”

