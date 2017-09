Vrije dag voor kraanmachinist dankzij storm

,,Ik ben vanmorgen nog even de toren ingeklommen om een triplexplaat op te halen die in de toren was gewaaid.’’ Bovenin de cabine heeft Geurt een windmeter waarmee hij tijdens het werk kan zien wanneer de wind te hard wordt. ,,Vandaag had ik geen windmeter nodig om tot een besluit te komen. Er is geen discussie mogelijk, te gevaarlijk.’’