Vrijliggende fietspaden langs N833

Dagelijks fietsen veel scholieren van Buurmalsen naar Culemborg. Vanwege de onveiligheid reizen ze niet via de N833, maar achterlangs, via Tricht. De Rijksstraatweg wordt dagelijks door zo'n 6.300 auto's gebruikt. Die houden zich lang niet allemaal aan de maximumsnelheid van 80 kilometer per uur: de gemiddelde snelheid op de weg is 96 kilometer per uur.