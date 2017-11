Vrijmetselaarskunstwerk op Biltse rotonde ‘controversieel en niet veilig’

Is het door de Vrijmetselaars in Bilthoven geschonken kunstwerk op de rotonde Jan Steenlaan een religieuze uiting of niet? Op sociale media als Facebook zijn de meningen verdeeld; bij de Biltse politiek ook. Het lijkt burgemeester Sjoerd Potters dan ook verstandig dat er wat afspraken op papier worden gezet.

Het kunstwerk op de rotonde bij het station is een geschenk van de vrijmetselaarsloge De Ster in het Oosten. Het is aangeboden aan de gemeente in het kader van het 100-jarig bestaan van Bilthoven. De Vrijmetselaars en Bilthoven hebben een lange band. Niet alleen door de loge, maar ook door Huize het Oosten, een in 1955 opgericht woon- en zorgcomplex voor senioren, gebaseerd op de waarden van de Vrijmetselarij. Op Facebook werd de suggestie gedaan dat het kunstwerk net zo goed in de voortuin van Huize het Oosten had kunnen staan.

Het kunstwerk bestaat uit drie in cortenstaal uitgevoerde cirkels met daarin de passer en de winkelhaak, het beeldmerk van de Vrijmetselarij. Op de drie cirkels zijn spreuken uitgesneden: ‘Ken u zelve’, ‘Op u komt het aan’ en ‘De mens tot steun’.

Controversieel

Menno Boer van de Biltse gemeenteraadsfractie van de SP vindt het kunstwerk op z’n minst controversieel. Het kan volgens hem een precedent scheppen voor andere overtuigingen om ook een rotonde aan te kleden. ,,Bedrijven moeten betalen om te kunnen adverteren op een rotonde. Dit kunstwerk stemt tot nadenken. Bovendien leidt het af als je op de rotonde rijdt en is het dus niet veilig.’’

Eerder gaf de gemeente De Bilt toestemming voor het plaatsen van een Keltisch hoogkruis. Dat is geplaatst in het Boetzelaerpark in het kader van het 900-jarig bestaan van De Bilt. Volgens burgemeester Sjoerd Potters ligt er inmiddels een derde aanvraag voor een kunstwerk in de openbare ruimte bij de gemeente. Het is onbekend wat voor kunstwerk het is en waar het moet komen.

Herbie

Volgens de burgemeester is terughoudendheid op z’n plek als het gaat om het verlenen van een vergunning voor kunstwerken in de openbare ruimte. Het moet volgens hem niet aanstootgevend zijn en het moet de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen. Herbie, de bekende Volkswagenkever uit de gelijknamige films, is een bekend voorbeeld van een dergelijke uiting. Herbie siert de rotonde Biltse Rading/Groenekanseweg. Buurtbewoners zien de auto meer als een reclame-uiting van het naastgelegen autobedrijf De Rooij. Toch blijft Herbie de rotonde sieren.

Volgens Christiaan van Nispen tot Sevenaer (VVD) moet je als gemeente niet alles ‘dood willen regelen, door middel van procedures’. Hij noemt als voorbeeld de Melchiorbank bij het toekomstige Vinkenplein, die ooit is geschonken ter nagedachtenis van dr. Melchior, de naamgever van Bilthoven.