Vrijwel alle seksboten Zandpad verkocht, opbrengst ruim 70.000 euro

Marc van den Bosch, sinds kort eigenaar van de voormalige exploitant Wegra, is tevreden over de belangstelling. Die leek lange tijd wat tegen te vallen, maar trok, zoals vaker het geval is, vlak voor sluiting van de markt aan. Tegen het einde van de avond werd er nog steeds geboden. De opbrengst van de seksboten was toen al ruim boven de 70.000 euro.

Verbouwen tot woonschepen

De nieuwe eigenaren gaan de boten verbouwen tot woonschepen. Een belangstellende liet in het AD al weten het seksschip om te willen bouwen tot duurzame woonark met zonnepanelen op het dak. Of deze belangstellende ook daadwerkelijk eigenaar is geworden, is niet bekend. De verkoper en veilingbedrijf BVA Auctions doen geen mededelingen over nieuwe eigenaren.