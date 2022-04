Vrijwel dagelijks vliegt een drone vol smokkelwaar naar deze gevangenis: ‘Echt een groot probleem’

Gevangenen Nieuwegein in quarantai­ne na corona-uit­braak: ‘Eén uur per dag een luchtje scheppen’

In de gevangenis aan de Liesbosch in Nieuwegein is voor de tweede keer een corona-uitbraak. Het begon bij medewerkers, maar inmiddels zijn er in elk geval ook al tien gedetineerden positief bevonden. Zij moeten in quarantaine.

