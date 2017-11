Vrijwilligers bespuugd en aangevallen door fietsers op MTB-route

De man was bezig met het bladvrij maken van de baan tussen Veenendaal en Elst (Ut.) en stond daarom met een bladblazer op de route, meldt MTB Utrechtse Heuvelrug op Facebook. Daarbij kreeg hij om onbekende reden de fluim in zijn gezicht van de 'verkeershufter die voor de verandering op de fiets gesprongen was'.



Dit incident volgt op een eerder voorval met een vrijwilliger die op de route aan het werk was. Hij kreeg daar een bodycheck van een fietser. Deze incidenten zorgen voor woede bij de stichting MTB Utrechtse Heuvelrug: 'We willen graag één ding duidelijk maken: deze vrijwilligers steken hun vrije tijd voor jullie plezier in het parcours. Als je dat niet bevalt, hoepel dan lekker op en blijf met je tengels van ze af', staat op Facebook.