Vrouw (52) gooide zoutzuur in gezicht van verzorgster bejaarde moeder en ging vervolgens gewoon naar haar werk en uit eten

De Veenendaalse wordt vervolgd voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met voorbedachte rade. Ze gooide de bijtende vloeistof op 15 november 2019 in het gezicht van het slachtoffer. Dat liep zware brandwonden in haar gezicht en ernstig oogletsel op. Het OM gaat uit van opzet en een vooropgezet plan, omdat de verdachte de fles met zoutzuur enkele dagen voor het incident klaar had gezet in de woning van haar moeder en meermaals aangaf ‘dat kreng nog wel te zullen krijgen’.