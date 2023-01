Vrouw (52) overleden door steekincident in Overvecht: verdachte aangehouden

Bewoners die plek Utrechts slavernij­mo­nu­ment niks vinden, krijgen politieke bijval: ‘Ondoor­dacht en gehaast’

Bewoners in Utrecht, die niets zien in een slavernijmonument bij een heuvel in het Griftpark krijgen bijval uit de politiek. Enkele partijen met het CDA voorop twijfelen over de zorgvuldigheid van de wethouder bij het kiezen van een locatie. Volgens hen is het manifestatieterrein bij het park een veel betere plek dan de heuvel. ,,Het gaat nu allemaal een beetje ondoordacht en gehaast.’’

