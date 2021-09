Vrouw (53) die overleed na val van trap zei vlak voor dood tegen hulpverleners dat ze door man geduwd is

Gevangene van trap geduwd in Penitenti­ai­re Inrichting Roermond, gevangenis doet aangifte

8 juli Een gevangenis die vast zit in de inrichting van Roermond is woensdag van de trap geduwd. Hij ligt sindsdien gewond in het ziekenhuis. Er is aangifte gedaan tegen de man die hem duwde door de gevangenisdirectie. Dat schrijft 1Limburg.