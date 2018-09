Vrouw (58) uit Maarssen overleden bij ongeluk in Ingen

Jaarbeurs­plein, Uitfeest en cultureel seizoen in één klap geopend

15:47 De één schuchter, de ander uitbundig, allemaal liepen ze zaterdagmiddag over de enorme catwalk op het nieuwe Jaarbeursplein. Honderdvijftig Utrechters, een dwarsdoorsnede van de stad liet zich zien onder met motto What is the city but the people?