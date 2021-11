Vrouw (68) rijdt met 18 kilometer per uur bejaarde fietser aan, twee weken later is hij dood

De vrouw heeft geen idee hoe het heeft kunnen gebeuren. Die bewuste dinsdagochtend reed ze in haar Citroën de Veldweg uit. Met 30 kilometer per uur ging ze achter een fietser aan. Voor de kruising met de Grote Beer minderde ze vaart voor een drempel. Uit onderzoek bleek later dat ze op dat moment achttien kilometer per uur reed. Ze keek naar eigen zeggen of er verkeer aankwam, maar zag niks en draaide links de Grote Beer op.