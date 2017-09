Vrouw belandt met auto in berm

Eigenaresse Classic Art Maarssen: 'Ik betaal terug als ik een baan heb'

8:08 De eigenaresse van Classic Art Atelier uit Maarssen is tijdelijk terug in Nederland en zegt dat ze al haar gedupeerde klanten terugbetaalt als ze een baan heeft. Met een schuld van in totaal zo'n 80.000 euro vertrok zij naar Senegal.