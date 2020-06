Vrouw gedood in De Meern: ‘David schoot zijn ex dood, twee weken nadat hun relatie werd verbroken’

De politie wilde afgelopen nacht niet verder gaan dan zeggen dat het schietincident zich heeft voorgedaan in de woning van het slachtoffer en dat de vermoedelijke dader kort daarop is aangehouden. Dat de vrouw dodelijk is getroffen, kon politiewoordvoerder Bernhard Jens niet bevestigen. ,,Ik kan wel zeggen dat het niet gaat om een criminele afrekening of iets dergelijks, we moeten het zoeken in de relationele sfeer.’’