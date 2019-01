Vrouw glijdt uit over pot mayonaise en krijgt 11.500 euro schadevergoeding

Luchtkwali­teit slecht tijdens nieuwjaars­nacht: hoogste concentra­tie fijnstof van Nederland gemeten in Utrecht

19:03 Door het vuurwerk was de luchtkwaliteit in de nieuwjaarsnacht korte tijd zeer slecht, blijkt uit metingen van de Nederlandse luchtkwaliteitsindex. In de stad Utrecht werd de hoogste concentratie fijnstof van het land gemeten: 1252 microgram per kubieke meter lucht. Op een normale dag is dit 0 tot 30 microgram.