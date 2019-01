Vrouw helpt ongeneeslijk zieke Sabrina (38) aan reisje naar Disneyland

Parkeren bij nieuwe wooncom­plexen Leidsche Rijn: ‘Te weinig ruimte en te duur’

20:49 Bewoners in Leidsche Rijn klagen steen en been over de schaarste aan parkeerplekken. Dagelijks parkeren bewoners een twintigtal auto’s noodgedwongen op de stoep naast het nieuwe appartementencomplex ‘Reykjavik’ aan het Hof van Oslo. ,,Er is nergens in de buurt een goedkoop alternatief.”