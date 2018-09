Vrouw hindert politie en trauma-arts omdat ze 'te hard reden'

De arts, die net in Bilthoven was geland met een traumaheli, moest met spoed naar een kind in nood. Toen de politie hem met zwaailichten en sirene ophaalden en de arts in wilde stappen, ging de vrouw voor het geopende portier staan. Ze probeerde op die manier te voorkomen dat de politieauto weg kon rijden. De vrouw vond het volgens de politie nodig om hen te vertellen dat ze 'het niet vond kunnen dat de politie zo hard reed'.

Op Facebook wordt de kwestie aangehaald omdat er bij de politie 'veel onbegrip' is over het incident: ' Wij rijden echt niet voor onze lol met toeters en bellen aan. Stel je voor dat je zelf in de situatie zit dat je met spoed politie of ambulance nodig hebt en er dan iemand is die de boel dwarsboomt. Dat de levensbedreigende situatie die er is nog ernstiger wordt. Alleen omdat die persoon even alleen aan zichzelf dacht in plaats van anderen..'