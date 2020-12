Vrouw komt om het leven bij groot ongeval op A2 bij Oudenrijn, snelweg richting Utrecht afgesloten

In één van de betrokken auto’s werden meerdere jerrycans met een onduidelijke vloeistof aangetroffen. Vanwege het mogelijke ontploffingsgevaar was de A2 in beide rijrichtingen afgesloten en stond er in beide rijrichtingen een file. De inzittenden van de Audi zouden er na het ongeluk vandoor gegaan. Een grote zoekactie werd opgezet. Een politiehelikopter vloog uren boven het gebied, maar heeft vooralsnog de personen niet gevonden.



De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Rijkswaterstaat voert reparaties uit aan de weg. De A2 bij knooppunt Everdingen is op donderdagochtend nog steeds gesloten voor opruimwerkzaamheden, meldt Rijkswaterstaat. „Verkeer richting Amsterdam volg Almere/Den Haag, via de A27, A12.”