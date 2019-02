Vrouw krijgt na val door oliespoor 65.000 euro

Ze hield aan haar val een gebroken enkel, afgescheurde enkelbanden, kneuzingen en schaafwonden over. Vanwege werkzaamheden op het fietspad moest de fietsster een stuk over de autoweg rijden. Toen ze een bocht nam, gleed haar achterwiel weg door een oliespoor. De lekkende auto was toen in geen velden of wegen meer te bekennen.