Vrouw lichtgewond bij brand in Utrechtse flat

Teunis Z. uit Lopik voor de rechter voor doodsteken vriendin Charlotte

12:55 De 41-jarige Teunis Z. uit Lopik staat vandaag in een inleiding zitting voor het eerst voor de rechtbank voor het doden van zijn vriendin en ongeboren kind. Half juli stak hij haar dood, nadat zij had verteld de relatie definitief te willen verbreken. Verslaggever Yelle Tieleman doet via Twitter verslag van de zaak.