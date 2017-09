Vrouw rijdt van de dijk bij IJsselstein

PvdD in actie tegen verkoop levende kreeften door Jumbo

22 september De Partij voor de Dieren in Utrecht voert actie tegen de verkoop van levende kreeften door Jumbo. Volgens de partij is de supermarkt van plan de dieren ook aan te gaan bieden in de nieuwe Foodmarkt in Leidsche Rijn, die volgend jaar wordt geopend.