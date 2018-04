Vrouw uit Rhenen overleden na auto-ongeluk op de A15, dochtertje gewond

Video Verzamelwoede in de Jaarbeurs: Kijken tot je oog op iets moois valt

10:16 Wereldbollen, knuffels, servies, boeken, sieraden, beelden, horloges, opgezette beesten, geweren, berenvellen, lampen en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Vijf hallen vol tijdens de Verzamelaarsbeurs in de Jaarbeurs, die nog tot zondag 17.00 uur duurt en waar tot wel 25.000 bezoekers verwacht worden. Drie van hen te biecht over hun verzamelwoede.