Vrouw van overleden Hans Nijhof stopt met twitteraccount: ‘Tijd om zelf te leren vliegen’

Karolien Nijhof, de vrouw van de onlangs overleden Hans Nijhof , stopt met twitteren op het account van haar man. De oud-wethouder van Utrechtse Heuvelrug overleed op 18 mei aan de gevolgen van slokdarmkanker en hield in zijn laatste levensjaar zijn twaalfduizend volgers op Twitter op de hoogte van zijn ziektebed. Na zijn dood nam zijn vrouw Karolien het account over. Tot vandaag, zo maakte ze zojuist bekend.

‘Aan de twittervrienden van Hans. Jullie vleugels hebben hem gedragen in zijn laatste levensjaar. In de eerste wankele weken na zijn dood mocht ik daar ook gebruik van maken. Het is tijd om zelf te leren vliegen. Het ga jullie goed, geniet van het leven’, twitterde Karolien Nijhof vanochtend.

Om daar later aan toe te voegen dat ze waarschijnlijk een eigen account aan gaat maken. Op haar bericht heeft de weduwe al meer dan duizend reacties gekregen. Twittervolgers bedanken haar en wensen haar ook veel sterkte en kracht toe.

De tweets van Hans Nijhof maakten een hoop los onder zijn duizenden volgers. Mensen vonden steun en troost in zijn vaak humoristische, maar ook zeer treffende digitale boodschappen in 280 tekens.

Nijhof was sinds 2014 jaren wethouder van Utrechtse Heuvelrug, tot hij vorig jaar mei zijn taken vanwege uitgezaaide slokdarmkanker noodgedwongen moest neerleggen. Daarna begon de inwoner van Amerongen over zijn ziekte te twitteren.

Dagboek

Hij maakte van zijn lijdensweg op Twitter een soort dagboek. Iedere dag beschreef hij zijn leven, tot in de kleinste details. Zijn rondje met de hond door de bossen van de Utrechtse Heuvelrug, de ziekenhuisbezoeken, de uitslagen van onderzoeken, de korte vakanties met zijn vrouw in een net aangeschafte caravan, hij las veel, luisterde naar muziek, alles kwam langs.

Hij werd zelfs een dag trending nadat cabaretier Jochem Meyer hem een goedemorgen wenste en dat werd door duizenden overgenomen. Zijn schare volgers groeide met de dag tot ruim vijfduizend mensen. Veel volgers wensten hem sterkte en prezen hem voor zijn moed. Daaruit haalde Nijhof kracht. Hij heeft inmiddels ruim tienduizend mensen die hem op Twitter volgen.

Feestje maken

Nijhof probeerde te genieten. Zo schreef hij dat hij, als hartstochtelijk Ajax-fan, de 1-4 in Madrid en daarna de andere successen, nog had mee mogen maken. Hij probeerde van iedere dag een klein feestje te maken om dan later te constateren dat de ziekte hem toch weer een beroerde dag had bezorgd.

Een paar regels uit het Twitterdagboek van Nijhof die hem zo typeren: ,,Zit te worstelen met de ondraaglijke lichtheid van mijn bestaan als kankerpatiënt. Van zorg naar zorgen. Van pijn naar pijn etc. De wereld en mijn actieradius worden steeds kleiner. Probeer te genieten van het kleine maar waar liggen al die kruimels? Die liggen verstopt achter een muur van onrust die ik maar slecht geslecht krijg. Lezen en muziek luisteren doe ik ter ontspanning. Dat is nu een noodzaak en daarmee onderdeel van ziek zijn geworden. Maakt het minder fijn. En zo blijft het getob doorgaan.”