Vrouwelijke iconen nemen Utrechts straatbeeld over: ‘Hier kunnen meer jonge meisjes zich in herkennen’

Duitse Melissa (20) vond maar geen kamer in Utrecht, maar Ellen (64) was haar redder: ‘Fijn gezelschap’

Een kamer vinden? Veel succes in Utrecht. De kamernood is er zó hoog, dat de universiteit buitenlandse studenten afraadt te komen als ze geen woonruimte hebben. Mensen als Ellen van Rijn (64) kunnen de reddende engel zijn voor wanhopige studenten. Zij had ruimte over en nam Melissa uit Duitsland in huis. ,,Sommige mensen vroegen me: Durf je dat wel, een vreemde in huis nemen?”

21 augustus