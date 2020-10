Vrouwenjager slaat wéér toe in Lunetten, meerdere vrouwen belaagd door man

De recherche deed vervolgens, samen met agenten, onderzoek in de bosschages aan de rand van het Beatrixpark. Wat de aanleiding is om precies daar te zoeken, is nog onduidelijk. Een vrouw die de woonwijk in fietste, kreeg van de politie te horen dat ‘de omgeving helemaal niet veilig was’. Onder begeleiding van een politiemotor is zij naar huis gebracht.

Angst

Een woordvoerder van de politie stelt dat twee andere vrouwen eerder die nacht, rond middernacht, onmiddellijk 112 hebben gebeld toen zij benaderd warden door een onbekende man. Dat deden zij omdat de man hen angst aanjoeg en omdat hij volgens hen voldeed aan het daderprofiel van de man die afgelopen maand twee keer toesloeg in dezelfde omgeving. ,,Daarop is een grote zoekactie gestart met honden, een helikopter en agenten. Maar de man, die direct op de vlucht sloeg, is helaas niet meer gevonden”, stelt de politiewoordvoerder.

Zij benadrukt dat de man vannacht geen strafbare feiten heeft gepleegd en legt nog geen link met de vorige incidenten, waarbij wel sprake was van strafbare feiten omdat de vrouwen werden mishandeld na van achteren te zijn benaderd. De woordvoerder stelt dat de vrouwen vannacht ‘heel goed’ hebben gehandeld door direct de politie in te schakelen. ,,We nemen deze zaak ook mee in het onderzoek naar de vorige incidenten. Daarvoor hebben we nog niemand op het oog.”

Tips

Op 28 september meldde de politie al twee voorvallen van vrouwen die in de omgeving van het park waren lastiggevallen. Een duidelijk signalement van de dader ontbreekt vooralsnog. De politie hoopt nog steeds op tips van passanten die iets hebben gezien.

Waarschuwing

De politie waarschuwt sinds eind september voor een vrouwenjager in Lunetten. Op de grens met Hoograven zijn in de Utrechtse wijk al meerdere vrouwen belaagd door een man, mogelijk steeds dezelfde persoon. De man die afgelopen zaterdag een vrouw verwondde is nog spoorloos. De politie geeft vrouwen het dringende advies om niet alleen door dit gebied te fietsen.

